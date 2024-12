ROSETO / INCONTRO PUBBLICO SULLA DIFFERENZIATA, PER PRESENTARE LìAPP "JUNKER"

L’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi annuncia un importante incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza dedicato alla raccolta differenziata, intitolato "Roseto è ...... Differente". L'evento si terrà ile sarà un'occasione fondamentale per fare il punto sull’attività dell’anno che si sta concludendo e per presentare le novità previste per il 2025.L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza, che è caldamente invitata a partecipare per essere informata e coinvolta nelle nuove iniziative ecologiche del Comune. Durante l'evento, verranno trattati i seguenti temi:un'analisi dettagliata dei risultati ottenuti nel 2024 e delle strategie per migliorare ulteriormente il servizio.tutte le informazioni utili per una corretta gestione dei rifiuti nel prossimo anno.uno strumento innovativo per facilitare la raccolta differenziata e migliorare la comunicazione tra cittadini e amministrazione.uno spazio dedicato alle domande dei cittadini per chiarire ogni dubbio e raccogliere suggerimenti.L'incontro sarà un momento di confronto e partecipazione attiva, in cui ogni cittadino potrà contribuire con le proprie idee e proposte per rendere Roseto degli Abruzzi un comune sempre più attento all'ambiente e alla sostenibilità. L'evento è organizzato in collaborazione con Diodoro Ecologia e Junker, due realtà impegnate nella gestione dei servizi ecologici e nello sviluppo di soluzioni innovative per la raccolta differenziata.Per i cittadini l’uso di Junker è gratuito. Basta scaricare l’app sul proprio smartphone per avere sempre a portata di mano una guida chiara e attendibile per differenziare senza errori. Grazie a un database interno di oltre 2 milioni di prodotti, Junker riconosce gli imballaggi dal loro codice a barre. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone o, in alternativa, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito.“Questo incontro rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile per il nostro comune – afferma il Sindaco- La raccolta differenziata non è solo un dovere civico, ma un’opportunità per migliorare la qualità della vita di tutti noi. Invito tutti i cittadini a partecipare attivamente e a contribuire con le proprie idee e suggerimenti. Insieme possiamo fare la differenza e rendere Roseto degli Abruzzi un esempio di eccellenza nella gestione dei rifiuti”.