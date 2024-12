LOTTO / CENTRA UNA QUATERNA, QUATTRO TERNI E SEI AMBI E VINCE 50MILA EURO

Abruzzo in festa con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, ad Avezzano, centrato un colpo da oltre 50mila euro – vincita più alta del concorso di sabato 14 dicembre – grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi, sulla ruota di Roma. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,5 milioni di euro, per un totale di 1,2 miliardi di euro da inizio 2024.