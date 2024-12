FOTO-VIDEO/ UNA GRANDE FOLLA PER L'ULTIMO SALUTO AL RISTORATORE PASQUALE CORDONI

Grande partecipazione e commozione oggi in Duomo per l'ultimo saluto al titolare del Ristorante La Granseola morto sabato pomeriggio a seguito di un infarto mentre stava servendo ad un catering. Tantissimi amici e clienti e tanta politica, tra i quali il Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto si sono riuniti in Cattedrale per l'ultimo saluto a Pasquale Cordoni la cui dipartita ha lasciato in tanti senza parole. La messa è stata officiata don Adamo Varnesi parroco del Duomo. Sconvolta dal grande dolore la moglie Angela con i figli.

Amante del lavoro, professionista attento, con i suoi figli Federica e Piero ha costruito negli anni uno stile, imponendo una qualità e uno stile che l'hanno reso una vera e propria icona della cucina teramana, anche quando, negli ultimi anni, aveva deciso di differenziare la sua offerta prendendo in gestione "Condito". Cordiale, disponibile, affabile, Pasquale era amatissimo in città e la notizia della sua morte ha destato viva commozione in tutta Teramo.