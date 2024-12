VIDEO-FOTO/ E' IN CRISI IL MERCATINO DI NATALE A TERAMO, AFFARI IN CALO DEL 50% PERCHE' MANCANO LE ATTRATTIVE

C'è un calo di oltre il 50% al Mercatino di Natale in piazza Martiri. La denuncia arriva dagli stessi operatori che denunciano il fatto che manca la pista di pattinaggio e le attrattive per i bambini come la giostra e i giochi. L'assessore Antonio Filipponi spiega che la pista, quest'anno non si è messa a causa delle infiltrazioni mentre Sergio di Fiore della Confcommercio si difende dicendo che il calo si registra anche in diverse città, non solo a Teramo.