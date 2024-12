LA POLIZIA DENUNCIA UN LADRO IN "TRASFERTA"

Una denuncia per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e divieto di ritorno con foglio di via dal Comune di Teramo per un settantenne campano controllato a bordo del proprio autoveicolo, all’interno del quale sono stati trovati un cacciavite con manico nero con doppia punta, croce e taglio, ed una forbice da lavoro con impugnatura rossa, occultati sotto il tappetino del lato guidatore.

E’ l’esito di un controllo eseguito nella serata di domenica 15 dicembre dal personale della Squadra Volanti della Questura di Teramo, che ha notato transitare in una delle principali direttrici che conducono a Teramo, a bordo della propria auto, un uomo solo alla guida, a carico del quale, a seguito di controllo in banca dati, sono emersi numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e diverse misure di prevenzione.

Considerati i precedenti ed il fatto che l’uomo non riuscisse a fornire un concreto motivo sul perché si trovasse nella provincia di Teramo, i poliziotti hanno deciso di procedere ad una perquisizione del veicolo, che ha consentito di rinvenire gli oggetti in precedenza indicati, che sono stati sequestrati dagli operatori. Dopo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Teramo, il settantenne campano è stato denunciato per il reato previsto dall’art. 707 c.p..

Per lo stesso, considerati i precedenti, verrà adottata la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio dal Comune di Teramo.

Questo è il risultato del potenziamento dei servizi di controllo del territorio voluti dal Questore di Teramo al fine di prevenire, in vista delle festività natalizie, in cui generalmente vi maggiore flusso di denaro, la commissione di reati predatori, in particolare dei furti in abitazione.