VIDEO/ NUOVO OSPEDALE A TERAMO, GATTI: "OGGI E' DAVVERO UNA GIORNATA STORICA"

"Oggi è davvero una giornata storica per Teramo perchè inizia seriamente il percorso che ci condurrà ad avere l'ospedale nuovo a Villa Mosca, dopo anni di chiacchiere e tempo perso. Un progetto importante, 285 milioni di euro è il costo della struttura. L'obiettivo è mettere la prima pietra nel 2027 per dare a tutta la provincia una bella opera che ci restituirà una bella speranza. Non sarà un ospedale per barbie come disse qualcono ma per batman. Sarà l'ospedale di tutti". Lo ha detto il presidente della commissione sanità in Regione Abruzzo, Paolo Gatti intervenendo alla conferenza stampa alla Asl, oggi pomeriggio, con il presidente Marsilio, il direttore Maurizio Di Giosia e l'assessore Verì.