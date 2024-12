DONNA MUORE IN UN TRAGICO FRONTALE, GRAVE IL CONDUCENTE DELL’ALTRA AUTO

Ha perso la vita in un tragico incidente stradale, a Giulianova, in un frontale in via del Casale, nelle campagne appena fuori città. Nell'incidente si sono scontrate frontalmente una Nissan Pixo condotta da una donna 67enne e una Volkswagen Maggiolone con alla guida un 49enne. I sanitari del 118 di Giulianova hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare alla donna, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Si chiamava Giuliana Di Egidio Il conducente della Volkswagen è rimasto bloccato nell'abitacolo del veicolo. I vigili del fuoco lo hanno estratto e dopo le prime cure è stato trasportato in gravi condizioni presso l'ospedale Mazzini di Teramo. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche un'altra ambulanza della Croce Rossa Italiana. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto che successivamente sono state recuperate da carroattrezzi. Per tutta la durata delle operazioni di intervento e dei rilievi dell'incidente, la strada provinciale è rimasta chiusa al traffico veicolare. Sul posto sono intervenute anche pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Gurdia di Finanza.