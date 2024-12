ERA APPENA USCITO DA UN BAR L’UOMO ALLA GUIDA DELL’AUTO CHE HA CAUSATO L’INCIDENTE COSTATO LÀ VITA ALLA 67ENNE GIULIANA DI EGIDIO



Era appena uscito da un bar, e c’è il fondato timore che non fosse del tutto lucido, al momento di mettersi alla guida, il conducente dell’auto che, dopo aver invaso la corsia opposta, si è scontrato con l’utilitaria guidata da Giuliana Di Egidio (nella foto), 67enne dipendente dell’Archivio di Stato di Teramo, morta in seguito all’ incidente. L’uomo, un quarantanovenne, aveva infatti appena lasciato il bar, nel quale aveva passato la serata, ed era poi ripartito verso casa. Se avesse bevuto più del dovuto,lo dovranno accertare le analisi, cui è già stato sottoposto.. Lungo la strada, nelle campagne tra Giulianova e Mosciano, il terribile frontale. I sanitari del 118 di Giulianova hanno tentato ogni possibile soccorso, anche praticando la rianimazione cardiopolmonare alla donna, ma senza esito. L’uomo, che è rimasto bloccato nell'abitacolo del veicolo, è stato poi estratto dai Vigili del Fuoco, e trasportato in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo. Ha riportato un serio trauma cranico e toracico. La morte di Giuliana Di Egidio ha commosso tutte le persone, che hanno avuto modo di conoscerla. Era benvoluta da tutti, sempre disponibile e gentile, una persona dalle grandi qualità umane.