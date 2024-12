NUOVA RISSA TRA MAGREBINI IN PIAZZA GARIBALDI, DANNEGGIATA AUTO DELLA POLIZIA

Cronaca di storie già vissute. Di nuovo scontri tra gruppi di extracomunitari in piazza Garibaldi. A sedare la rissa scoppiata tra magrebini, nella zona del kebabbaro, è intervenuta la Polizia, che ne ha bloccati due, mentre altri cercavano di aiutarli a liberarsi. I due, entrambi 19enni, sono poi stati portati in Questura, anche ricorrendo all’uso dello spray al peperoncino, ma nel tragitto hanno danneggiato l’auto della Polizia e poi anche gli uffici di Viale Bovio. È stato necessario l’intervento del 118, per sedare il più esagitato dei due.