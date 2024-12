AL POLO TECNOLOGICO ECONOMICO DI TERAMO PREMIATE LE ECCELLENZE CON BORSE DI STUDIO, ECCO GLI STUDENTI CHE HANNO "BRILLATO"

All' Auditorium delle sedi dell’“Alessandrini- Marino” e del “Pascal-Comi-Forti” di Teramo, si sono svolte le cerimonie di consegna delle borse di studio per l’a.s. 2023/2024, assegnate dal Polo Tecnologico Economico agli studenti, alle studentesse e ai diplomati più meritevoli nell’ambito del progetto per la valorizzazione delle eccellenze previsto nel piano dell’offerta formativa.

"Opportunità e merito, un binomio ormai sempre più identificativo della Scuola del nostro tempo e fondamentale per dar voce ai talenti dei nostri studenti. L'impegno, lo spirito di sacrificio, la costanza, la forza d animo e la dedizione allo studio e al proprio percorso formativo, questi i valori che abbiamo premiato con le borse di studio e alla presenza di numerosi studenti affinché si diffonda l'esempio di chi ha ben chiara dentro di sé la straordinaria opportunità di vita che la scuola offre" - questo ha sottolineato nel suo intervento la dirigente scolastica Maria Letizia Fatigati alla presenza del cap. Alberto Giordano, comandante della Compagnia Carabinieri di Teramo,

Gli studenti e le studentesse premiati hanno conseguito le migliori medie nelle valutazioni finali dello scorso anno scolastico, mentre i diplomati il risultato di 100/100 e lode o 100/100 all'Esame di Stato. Le borse di studio, di importo variabile da 250 a 400 euro, sono state programmate dall’Istituto nel capitolo di bilancio relativo al “Supporto allo studio” nel quale confluiscono donazioni e/o intercettazioni di partenariati locali: 250 euro per le migliori medie delle votazioni delle classi prime, seconde, terze e quarte, suddivise tra gli indirizzi Meccanica, Chimica, Elettrotecnica ed Informatica (ITT “Alessandrini”), Manutenzione e Assistenza Tecnica ed Elettrica e Odontotecnico (IP “Marino”), Ragioneria tradizionale, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo e Relazioni Internazionali per il Marketing (ITE “Pascal-Comi”) e Geometri (ITT “Forti”); 400 euro ai diplomati che hanno conseguito la votazione di 100/100 e

lode o 100/100 all’Esame di Stato. Questi ultimi si sono relazionati con i ragazzi presenti alle cerimonie, descrivendo i percorsi universitari o lavorativi che hanno intrapreso, dimostrando maturità e confermando quel sentimento di rispetto che aveva caratterizzato il loro percorso di studio nelle scuole superiori.

Qui di seguito sono riportati i nominativi e le rispettive classi degli studenti premiati.

- Istituto Tecnico Tecnologico “Alessandrini”: D’Innocente Filippo (1E),

D’Agostino Alessandro (2B), Scoccimarra Aurora (3BI) e Antonini Alberto

Gabriele (4AI). Diplomati con votazione 100/100 e lode o 100/100: Ranalli Cristiano

(5AC, lode), Durante Stefano (5AI, lode), Broccolini Niccolò (5BE) e Scascitelli

Mateusz (5AE).

- Istituto Professionale “Marino”: Di Martino Michele (1D), Di Pietro Beatrice

(2A), Scocchia Nicolò (3A), Marinelli Claudio (3D) e Sabatini Christian (4D).

- Istituto Tecnico Economico “Pascal-Comi”: Malizia Francesco (1B), Bartolini

Andrea (2A), Tosti Melissa (3A), Seca Valentina (3TUR), Gatti Lorenza (4RIM) e

Giancroce Sara (4A). Diplomati con votazione 100/100 e lode o 100/100: Centurame

Giada (5H, lode), Piccinini Enrico (5B, lode), Melara Giulia (5I), Micacchioni

Marica (5H), Di Francesco Gabriele (5B) e Mella Feliz Franchesca Nicoles (5B).

- Istituto Tecnico Tecnologico “Forti” (per Geometri): Tarquini Kristina (1AF),

Martellacci Matteo (2AF), Luciani Noemi (3AF), De Dominicis Micaela (4AF) e Di

Egidio Arianna (4AF). Diplomati con votazione 100/100 e lode: Tranzi Lorenzo

(5AF), Tullii Matteo (5BF), e Zilli Ennio Giovanni (5BF).