AZIONE UNIVERSITARIA: "PRIMA RATA DELLA BORSA DI STUDIO A DICEMBRE"

Per la prima volta tutti gli studenti idonei riceveranno la prima rata della borsa di studio già a dicembre, facendo così scomparire la figura “dell’idoneo non beneficiario”. Un risultato straordinario che segna una svolta concreta per il diritto allo studio universitario.

Questo importante traguardo è stato raggiunto anche grazie all’impegno e alla determinazione dei rappresentanti di Azione Universitaria Teramo, in particolare Naomi Brugnone, Giorgia Di Gesualdo e Anita Grimaldi, che hanno promosso un dialogo costruttivo con le istituzioni competenti. Fondamentali sono stati gli incontri con l’Assessore regionale Roberto Santangelo e la direttrice dell’ADSU di Teramo Renata Durante.

“Abbiamo sempre creduto che i risultati si ottengano attraverso il confronto serio e costruttivo con le istituzioni” - dichiara il Presidente di Azione Universitaria Teramo Greta Torquati - “La misura rappresenta un grande passo avanti per il diritto allo studio e garantisce finalmente pari opportunità a tutti gli studenti, cancellando quella situazione di disuguaglianza che vedeva tanti idonei privi della borsa di studio in tempi congrui.”

Azione Universitaria Teramo ribadisce il proprio impegno per continuare a lavorare al fianco degli studenti e per il miglioramento della vita universitaria.