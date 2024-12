FOTO-VIDEO/ BABBO NATALE PORTA MILLE LETTERINE DEL DELFICO A REGIONE, PROVINCIA E COMUNE

Mille letterine di altrettanti studenti di tutto il Delfico sparso in giro per la città sono state consegnate da Babbo Natale al presidente della Provincia, al Sindaco e al Presidente della Regione nella tarda mattinata di oggi. Nelle missive c'è la richiesta di tornare tutti insieme in un unico plesso. Ad organizzare l'iniziativa Guido Campana coadiuvato da Stellina vestito da Babbo Natale.