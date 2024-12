ATER / INCONTRO GROTTA - SINDACATI INQUILINI: TROVATE SOLUZIONI PER CALDAIE E ASCENSORI, PROGRAMMATI CONFRONTI COSTANTI



Nella mattinata di oggi, il Presidente dell’ATER di Teramo, Alfredo Grotta, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni sindacali Giovanna Varalli del Sunia Cgil, Antonio Di Berardo del Sicet Cisl e Antonio Caprini dell’Uniat Uil.

L’incontro è stato un’importante occasione sia per rivolgere un augurio di buon lavoro al nuovo management dell’Azienda, sia per affrontare alcune problematiche segnalate dagli inquilini attraverso le sigle sindacali.

Tra le principali questioni emerse, vi è quella degli ascensori fuori servizio da anni, una situazione che isola molti inquilini, in particolare anziani e persone con disabilità. Il Presidente Grotta ha comunicato di aver già avviato una ricognizione generale su tutti gli impianti ascensore del patrimonio gestito dall’ATER.

Questa ricognizione permetterà di:

• Individuare i problemi che rientrano nella competenza straordinaria dell’Azienda.

• Valutare quelli che, invece, sono di competenza condominiale e quindi di manutenzione ordinaria.

All’esito di questa analisi, sarà avviato un programma di interventi mirati per ripristinare il servizio e rispondere alle necessità più urgenti.

Altro tema particolarmente sentito riguarda il malfunzionamento delle caldaie, che ha causato l’assenza di riscaldamento in alcuni alloggi, aggravata dall’arrivo della stagione invernale.

Il Presidente Grotta ha informato i rappresentanti sindacali che:

• È stato già contattato un fornitore per la sostituzione delle caldaie ormai inutilizzabili, avviando gli interventi necessari.

• L’Azienda sta inoltre procedendo con una verifica generale degli impianti di riscaldamento malfunzionanti, al fine di pianificare e realizzare interventi di manutenzione adeguati.

Durante l’incontro, il Presidente Grotta ha colto l’occasione per presentare il neo-direttore dell’Azienda, Giuseppe Sciullo, già dirigente della Giunta della Regione Abruzzo. La sua nomina segna un passo significativo per garantire stabilità operativa e una gestione più efficiente dell’ATER, dopo una fase di rallentamento dovuta all’assenza del Consiglio di Amministrazione e di un direttore.

Il Presidente ha ribadito il suo impegno concreto per affrontare con tempestività e responsabilità le problematiche segnalate dagli inquilini, grazie a un lavoro coordinato tra l’Azienda, le istituzioni e le associazioni sindacali.