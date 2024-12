SECONDA EDIZIONE DI "REMIND", VIAGGIO TRA MUSICA E SOLIDARIETA', IL RICAVATO A RURABILANDIA

'Associazione culturale Federica e Serena è lieta di annunciare la seconda edizione del “REMIND – Winter Edition”, un ciclo di tre serate che si terranno tra dicembre 2024 e febbraio 2025 presso la storica Casa Ruggieri di Teramo. Un’occasione per vivere l'arte e la musica in un’atmosfera intima e raccolta, dove il pubblico avrà l’opportunità di incontrare alcuni dei più interessanti artisti della scena musicale italiana.

"REMIND – Winter Edition" è un evento che non solo celebra la cultura e la memoria, ma sostiene anche una causa importante: parte del ricavato degli eventi sarà infatti devoluto a Rurabilandia, una fattoria didattica e agriturismo sociale di Atri, impegnata quotidianamente nella promozione dell’inclusione sociale.

Ogni serata prevede una performance musicale esclusiva, accompagnata da un ricco aperitivo a cura della FISAR di Teramo con la collaborazione di Adelaide Melles (Ady), personal-chef e autrice del libro "Le Ricette di Ady" e delle cantine Pasetti, Savini e San Lorenzo. Per l’aperitivo saranno serviti prodotti tipici di diverse aziende locali.

I tre appuntamenti:

22 Dicembre 2024 – Emanuele Colandrea

Il primo appuntamento vedrà protagonista Emanuele Colandrea, cantautore della nuova scena musicale italiana. Colandrea, con la sua scrittura evocativa e poetica, ha conquistato il pubblico con il suo album di debutto Ritrattati (2015) e successivamente con Belli dritti sulla schiena (2022). I suoi brani spaziano dal folk rock alla canzone d’autore, con influenze che richiamano le sonorità polverose del songwriting statunitense e quelle della tradizione musicale italiana. La sua voce intensa e le sue liriche profonde esplorano temi come il ricordo, la memoria e il desiderio di non dimenticare, rendendo ogni sua performance un’esperienza emozionante e ricca di riflessioni.

19 Gennaio 2025 – Valeria Sturba

Il secondo appuntamento avrà come protagonista Valeria Sturba, polistrumentista, cantante e compositrice dal talento straordinario. Diplomata in violino, ma con un’ampia esperienza che spazia dal theremin alle tastiere, Valeria è un'artista eclettica che mescola jazz, rock, tango e improvvisazione libera. Ha collaborato con artisti di calibro internazionale come Marco Mengoni, Cristina Donà e Stefano Benni, e ha preso parte a festival prestigiosi come Umbria Jazz e Time in Jazz. La sua musica è un mix di sonorità minimali e sperimentazioni sonore, capace di trasportare l'ascoltatore in un viaggio unico e inaspettato. La performance di Valeria Sturba sarà un’occasione per scoprire il suo nuovo album Le Cose Strane (2024), in cui esplora le sfumature più intime e sperimentali della musica contemporanea.

16 Febbraio 2025 – Simona Sciacca Trio

Il ciclo di eventi si concluderà con il trio di Simona Sciacca, cantante siciliana dalle radici profonde nella tradizione popolare del suo territorio. Con una voce intensa e carica di emozione, Simona è in grado di spaziare dal pop alla musica sacra, dal jazz alla musica folk. Ha collaborato con artisti come Alessandro Mannarino e il gruppo Calibro 35 e ha consolidato la sua carriera solista con il progetto Cantu di Terra, Vuci di Donna, in cui esplora la musica popolare siciliana e le sue contaminazioni con suoni portoghesi e sudamericani. Con un repertorio che racconta storie di vita quotidiana, emozioni e tradizioni, Simona e il suo trio (composto dal chitarrista Alessandro Chimienti e dal fisarmonicista Mauro Menegazzi) porteranno sul palco un universo sonoro ricco di passione e intensità.

Tutti gli eventi si terranno a Casa Ruggieri, via del Vecchio Mattatoio 5, Teramo, alle ore 19:00 nelle seguenti date: 22 Dicembre 2024, 19 Gennaio 2025, 16 Febbraio 2025.

I posti sono limitati e possono essere prenotati tramite telefono al numero: +39 351 3860068. La quota di partecipazione è di 30 euro.

Il ricavato degli eventi sarà destinato a Rurabilandia per supportare le sue attività educative e sociali.

"Il progetto “REMIND – Winter Edition” è per noi una grande occasione per continuare a mantenere viva la memoria di Federica e Serena e, al contempo, fare qualcosa di concreto per la nostra comunità. Ogni edizione della Winter è un momento di condivisione e solidarietà e quest'anno abbiamo voluto focalizzarci ancora di più sul supporto a Rurabilandia, che ogni giorno offre opportunità preziose ai ragazzi e alle famiglie del nostro territorio. Siamo convinti che la cultura possa essere un potente strumento di cambiamento, e con questa rassegna vogliamo non solo offrire momenti di arte e musica, ma anche contribuire a progetti che fanno davvero la differenza nella vita di tante persone" - dichiara Elena Di Tommaso, Presidente dell’Associazione Federica e Serena.