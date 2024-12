IL PERSONALE DELL'ARCHIVIO DI STATO SI STRINGE ATTORNO AL DOLORE CHE HA COLPITO LA FAMIGLIA DI GIULIANA DI EGIDIO

La direttrice, tutto il personale, i collaboratori e i volontari dell’Archivio di Stato di Teramo si stringono in cordoglio e sentono il bisogno di ricordare con stima e gratitudine Giuliana Di Egidio. Chiunque abbia frequentato a vario titolo l’Archivio di Stato di Teramo sa quanto fosse dedita al lavoro e conosce la cura e la generosità che da sempre l’hanno contraddistinta. Si è costantemente messa a disposizionedegli utenti anteponendo le esigenze di servizio alle proprie, con professionalità e serietà. La sua collaborazione pluridecennale ha contribuito a far crescere l’Archivio,alimentando un clima lavorativo famigliare e sempre accogliente. Tutto il personale non può che dolersi di tale perdita, tanto più profonda in relazione all’amicizia che l’ha sempre legata a tutte e tutti, colleghi e studiosi. La scomparsa di Giuliana Di Egidio lascia un vuoto incolmabile con cui sarà difficile confrontarsi quotidianamente. Mantenere vivo e sempre presente il suo insegnamento sarà il nostro impegno e conforto.