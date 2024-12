PIOGGIA DI CHIODI DA UN CANTIERE IN PIENO CENTRO, DONNA LEGGERMENTE FERITA, OPERAIO CERCA DI AGGREDIRE I COMMERCIANTI CHE FOTOGRAFANO I CHIODI

Prima un rumore forte, poi il frastuono metallico, poi, alla fine, dal cantiere del condominio “Falconi” in via Capuani, ovvero il Palazzo che ospita anche la pizzeria "da Mario", una pioggia di chiodi, tanto che una signora di passaggio è rimasta lievemente ferita alla testa, mentre la moglie di un commerciante è stata colpita ad una spalla. Fortunatamente, senza conseguenze gravi. Se la cosa fosse finita qui, questa sarebbe la cronaca di un piccolo incidente, ma è quello che è successo dopo, che invece ne fa una notizia ben diversa. Dopo la pioggia di chiodi, infatti, dal cantiere è uscito un operaio che, visibilmente alterato, si è scagliato contro i commercianti che stavano fotografando i chiodi caduti, cercando di impedire appunto le foto, e quasi aggredendo chi stava protestando per il rischio corso. È stato necessario l’intervento di altre persone, per impedire che l’uomo aggredisse davvero un commerciante. È stato letteralmente portato via di peso. Successivamente, sono stati chiamati i Vigili, per le eventuali verifiche sulle condizioni di sicurezza del cantiere.