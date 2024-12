IL CENTRO STUDI “IL RISVEGLIO” DONA 100 LIBRI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOSCIANO

Questa mattina Questa mattina

presso l’Istituto Comprensivo di Mosciano Sant’Angelo il Centro Studi “IL RISVEGLIO” ha consegnato una donazione libraria, di circa 100 volumi tra narrativa e storia, per la biblioteca della scuola stessa. Il presidente del Centro Studi, M° Andrea Castagna, ha personalmente partecipato

sottolineando l’importanza della elargizione: “

Per il Centro Studi è motivo d’orgoglio collaborare, come si conviene per un’associazione di carattere culturale, con le istituzioni del territorio per la crescita delle nuove generazioni. Riteniamo che la formazione sia il seme da irrorare costantemente per lo sviluppo dei ragazzi

, e non solo

. I Libri non sono orpelli utili ad adornare scaffali ma sono un simbolo di

libertà,

di tante libertà, contenute all’interno delle pagine. Il messaggio che abbiamo voluto dare ai ragazzi è che solo con la conoscenza possono costruire il loro futuro consapevole, anche per la matura partecipazione alla vita democratica del nostro paese. Come di recente è stato pubblicato dall’OCSE

, è ormai inderogabile prendere atto delle difficoltà del nostro sistema formativo e tentare di affrontarle. Noi nel nostro piccolo continueremo a contribuire ed a collaborare fattivamente con le istituzioni. Per questo ringrazio la sensibilità dell’amministrazione comunale di Mosciano Sant’Angelo, in particolare nella figura del

vicesindaco

Mirko Rossi che ha accolto senza indugio la nostra proposta

,

all’assessore Katia Andrenacci che è qui con noi stamane

.