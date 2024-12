DELFICO CHIUSO / COSTRUTTORI TERAMANI: «NOI ABBIAMO SOLUZIONI PER LA SCUOLA JOLLY... MA COMUNE E PROVINCIA VOGLIONO DAVVERO IL BENE DELLA CITTA'?»

Nelle ultime settimane l’attenzione in città, nonché nell’intera provincia teramana, è tesa a

conoscere la soluzione non ancora individuata sul nuovo e, si spera temporaneo,

posizionamento del complesso Liceo – Convitto “Melchiorre Delfico”.

Costruttori Teramani S.r.l. è stata interessata, sin da subito, dai rappresentanti delle istituzioni

locali per la ricerca di un sito, nello specifico per richiedere l’uso delle superfici disponibili

presso i Parcheggi San Francesco e San Gabriele, gestiti in regime di concessione.

Per tali finalità, in spirito di piena collaborazione e nella consapevolezza che si richiede alla

appartenenza territoriale e alla delicatezza dei valori da proteggere, Costruttori Teramani ha

assunto immediatamente gli oneri delle connesse verifiche tecnico – legali, nonché per la

definizione del possibile percorso amministrativo da seguire, al fine di salvaguardare certezza

e celerità del risultato da raggiungere.

Le numerose interlocuzioni svolte hanno preceduto l’approvazione consiliare di apposito

indirizzo, che ha formalizzato il favore per l’Amministrazione Comunale per la trasformazione

del piano a raso presso il Parcheggio San Francesco. Tuttavia e al contrario, nel corso di un

più recente incontro, sono state sollevate perplessità in ordine alla carenza di spazi utili per la

realizzazione delle strutture complementari (ad esempio mensa e palestra) all’edificio

scolastico, oltre ad essere stata prospettata una ben diversa situazione circa le risorse

effettivamente disponibili dalla parte pubblica.

Gli enti interessati da questo delicato processo di ricerca di soluzioni idonee a salvaguardia di

tutte le parti coinvolte, anche emotivamente, dovrebbero tenere ancor di più alla tutela e alla

tenuta di un centro storico cittadino in completa sofferenza.

Ora, se anche tutto questo suscita perplessità in ordine alla consapevolezza degli obiettivi da

perseguire, al modo e al quando, non fa venire meno la disponibilità di Costruttori Teramani a

fornire la più ampia collaborazione perché la Città di Teramo possa pervenire alla adeguata

soluzione delle criticità venute a determinarsi, ovvero, in ogni caso, perché rafforzi

adeguatamente il proprio patrimonio infrastrutturale scolastico, al fine di poter affrontare ogni

tipo di possibile scenario.

Il Consiglio Di Amministrazione