I LETTORI CI SCRIVONO / GRAZIE COMUNE, COI CORDOLI SIAMO TORNATI A PRIMA DEL LOTTO ZERO

Volevo ringraziare il Comune di Teramo, perché con questa "grande idea" dei cordoli e delle piste ciclabili, ha riportato il traffico alle condizioni precedenti all'apertura del Lotto Zero. File ovunque, traffico assurdo, situazione ingestibile. Sono bloccato da 10 minuti sotto la galleria corta che sbuca in via Po. Grazie ancora.

Eliseo Di Pietro