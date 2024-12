CENA DEGLI AUGURI AL LIONS: TRADIZIONE, SOLIDARIETA' E SETTE NUOVI SOCI





Piacevolissima cena degli auguri al Lions club di Teramo. La tradizione del club presieduto quest’anno da Agostino Ballone, si è rinnovata in una serata di sincera allegria, che ha visto i soci degustare una cena superba (grazie alle sapienti abilità della cucina del Green Park) e poi vivere momenti di emozione, senza mai dimenticare il valore supremo della solidarietà e dello spendersi in favore degli altri. Con la guida perfetta della cerimoniera Manola Di Pasquale, la serata ha visto anche l’ingresso di sette nuovi soci e poi una lotteria, con i premi offerti o creati dagli stessi soci, che ha favorito una riuscitissima raccolta di fondi a beneficio della mensa solidale “Multa Paucis”. I ragazzi del Leo Club, l’associazione giovanile del Lions, che si erano già impegnati nel corso della serata nella vendita dei biglietti della lotteria, hanno poi presentato i “PandoLeo”, i pandorini solidali, un’importante iniziativa destinata a raccogliere fondi per acquistare bastoni elettronici per non vedenti.