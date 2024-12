VIDEO / IL DELFICO C’È…E OGGI INCONTRA I GENITORI

Il Delfico c’è. Col cuore. Con l’anima. Con la memoria. Con la storia. Con i ricordi. Soprattutto, con la scuola. Col suo liceo classico, perché, per quanto dolorosa questa fase di chiusura, il Liceo non è chiuso, anzi: è apertissimo e pronto a costruire nuovi saperi. Per questo, oggi incontra sul Corso, nella sede del Braga, i genitori dei ragazzi che dovranno iscriversi l’anno prossimo alle superiori. Non è un open Day, perché quello si farà a gennaio, ma il modo per riaffermare una presenza. Anzi: “la” presenza.

GUARDA QUI L'INTERVISTA

ALLA VICEPRESIDE SARA ANGELINI