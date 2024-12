POSTE ITALIANE: A TERAMO, GIULIANOVA E ROSETO UNA CARTOLINA DEDICATA ALLE FESTIVITA’ NATALIZIE



Poste Italiane dedica alle prossime festività natalizie una colorata cartolina: un modo per augurare buone feste a chi vive lontano o a una persona speciale e per sostenere ancora una volta il valore della scrittura ricordando che una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo. Poste Italiane dedica alle prossime festività natalizie una colorata cartolina: un modo per augurare buone feste a chi vive lontano o a una persona speciale e per sostenere ancora una volta il valore della scrittura ricordando che una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.

In provincia di Teramo la speciale cartolina è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Teramo Centro (via Paladini), Giulianova (via Gramsci) e Roseto (via Puglie).

Fino al 4 gennaio 2025, inoltre, sarà possibile utilizzare un bollo speciale lineare in abbinamento esclusivo con il bollo “FILATELIA” a datario mobile. La cartolina è disponibile anche nei dieci “Spazio Filatelia” del territorio nazionale.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it

Letterine a Babbo Natale. Poste Italiane, impegnata quotidianamente nello sviluppo degli strumenti digitali, ha rinnovato anche quest’anno il fascino e il mistero della tradizione natalizia nelle lettere dei bambini e così tutta la rete logistica diventa strumento per la loro diffusione.

Tanti bambini si sono recati personalmente negli uffici postali della provincia di Teramo per spedire le loro missive a Babbo Natale. Oltre alle immancabili richieste di regali, non sono mancati pensieri dedicati ai bambini meno fortunati e richieste più originali.

Così Leonardo: “Caro Babbo Natale, per quest’anno, dato che mi sono comportato molto bene, ti chiedo una piccola cucinetta funzionante”. “Vorrei dei giocattoli colorati che suonano”, chiede Maria Vittoria, che aggiunge una preziosa indicazione per Babbo Natale: “Non sbagliare saremo a casa nuova, sopra”. “Quest’anno ho preso dei buoni voti a scuola. Mi potresti regalare la Lamborghini della Lego Technic per favore?”, scrive Giovanni, che poi ha un altro desiderio: “Vorrei che la mia famiglia torni ad essere unita”.Emanuele invece ha un pensiero per gli altri bambini: “Il mio desiderio è che tutti i bambini abbiano acqua e cibo e che tutte le guerre finiscano presto”.