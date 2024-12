DUE GIOVANI ITALIANI AGGREDITI DA UN GRUPPO DI STRANIERI IN PIENO CENTRO

Due giovani italiani aggrediti nella notte a Teramo, in via Delfico, da un gruppo di diversi soggetti di nazionalità straniera. Un’aggressione scaturita per futili motivi. ma all’ arrivo dei Carabinieri gli stranieri si erano dati alla fuga, mentre i due giovani aggrediti erano stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale civile di Teramo per le cure del caso, e quindi subito dimesssi. I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere pubbliche e private, stanno inoltre assumendo informazioni da persone presenti, per chiarire i contorni della vicenda e identificare tutti gli attori della stessa.