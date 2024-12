QUATTRO RISTORANTI / UN "BACIO" PENALIZZA UN NOTISSIMO LOCALE ROSETANO NELLA PUNTATA SULLA PIZZA CONTEMPORANEA

Andrà in onda domenica prossima, sui canali Sky, la prima puntata della nuova serie di “Quattro ristoranti con Alessandro Borghese”, che in questa decima stagione vara anche un nuovo format, quello di mettere in sfida locali simili per impostazione e offerta, ma lontani geograficamente, cioè non legati alla stessa realtà territoriale Nella prima puntata, infatti, si sfideranno quattro pizzerie, alla ricerca della migliore pizza contemporanea italiana. E c’è anche l’Abruzzo, o meglio: il Teramano, con la qualità degli “Impastatori Pompetti” di Roseto degli Abruzzi, in gara contro “I cambiamenti” di Caserta, “La Cascina dei Sapori” a Rezzato di Brescia e “Palazzo Petrucci” di Napoli. E’ stata una gara serratissima, nella quale il patron degli Impastatori, Francesco, si è battuto alla grande, facendo valere la sua originalità e la sua qualità. Ai colleghi/sfidanti è piaciuta moltissima l’originale proposta degli antipasti e l’altissima qualità dei dolci, ma sulle pizze hanno rilevato una certa “esagerazione” nella quantità dei condimenti. Nulla da dire sugli impasti, invece. Vorremmo non spoilerare… ma la puntata è già visibile in anteprima per gli abbonati sky da più anni… però non riveleremo la classifica finale, ci limiteremo a dire che l’ottima pizzeria rosetana ha pagato le colpe di… un bacio…