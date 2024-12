I LETTORI CI SCRIVONO / CHI DEVE RISOLVERE I PROBLEMI DEL DEHOR DELL’EX SILVERII?





Segnalo le condizioni del dehor dell’ex Bar Silverii ai Tigli, proprio sotto la nuova scuola temporanea e futura Prefettura. Non so chi debba intervenire, ma mi sembra evidente il rischio di caduta di materiali, così come sono evidenti i pericoli per chi passa in moto o magari in bicicletta.

MdG