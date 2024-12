CADE CON LA MOTO, GRAVE UN DICIOTTENNE

È ricoverato in gravi condizioni al Mazzini, un 18enne di Campli caduto con la moto. Tutte da chiarire le cause dell’incidente, sulle quali stanno indagando i Carabinieri. Il giovane centauro, soccorso dal 118 di Teramo, è stato portato al Pronto Soccorso in codice rosso. È ricoverato in prognosi riservata.