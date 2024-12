VIDEO/ TERAMO IN FESTA IN RICORDO DEL PATRONO SAN BERARDO

L’urna con le reliquie, il gonfalone della città, le autorità e tanti fedeli. È partita dal Duomo alle 18 attraversando una parte del centro storico, la processione in onore di San Berardo. In vista della festività per il patrono, che cade oggi, è stato questo il suggestivo momento con cui la città ha voluto rendere un primo omaggio al suo protettore. San Berardo. A guidare il corteo, con i reliquiari portati a spalla dai rappresentanti delle confraternite, c’era il vescovo Lorenzo Leuzzi, seguito dal parroco della cattedrale don Adamo Varanesi, dal sindaco Gianguido D’Alberto e dal presidente del consiglio comunale Alberto Melarangelo. Il corteo, in un clima di preghiera e raccoglimento, si è snodato dalla cattedrale fino a piazza Sant’Anna per poi risalire lungo un tratto di corso Cerulli e fare rientro in Duomo. Qui, poco dopo le 18,30, si è tenuta la messa pontificale della festa odierna.