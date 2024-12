MALTEMPO, IN ARRIVO DOMANI VENTI FORTI IN ABRUZZO, NEVE E FREDDO PER NATALE

Giorni all'insegna del maltempo con temperature in sensibile calo e possibili nevicate anche a bassa quota in Abruzzo, nel prossimo fine settimana e a ridosso del giorno di Natale. Per quanto riguarda il 20 dicembre, il centro funzionale d'Abruzzo della protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo:

"Dalle prime ore del 20 dicembre si prevedono venti forti settentrionali con raffiche di burrasca su varie regioni tra cui l'Abruzzo. Inoltre per le successive 12-18 ore sono previste piogge diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla fascia costiera abruzzese. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forte raffiche di vento."

3bmeteo.com invece segnala l'arrivo di una seconda perturbazione, questa volta di origine artica, che porterà su una parte dell'Italia compreso l'Abruzzo temperature rigide e possibili nevicate anche a quote collinari basse o costiere fra il 23 e il 25 dicembre:

"La perturbazione di domenica 22 dicembre aprirà la strada a venti ancora più freddi dall’Artico che dilagheranno sull’Europa raggiungendo anche l’Italia tra lunedì, la vigilia e Natale” avverte Ferrara di 3bmeteo.com. Le festività natalizie dunque avranno un sapore del tutto invernale con ulteriori rovesci soprattutto sul medio-basso versante Adriatico e al Sud, nevosi a quote collinari se non a tratti a quote prossime la pianura in particolare tra Marche, Abruzzo, Molise e alta Puglia. Nevicate potranno addossarsi anche sulle Alpi di confine fin verso il fondovalle, mentre il resto della penisola dovrebbe rimanere in condizioni sostanzialmente asciutte. Le temperature saranno in ulteriore generale calo, anche sotto le medie del periodo, con sensazione di freddo che potrà venire ulteriormente acuita dai venti spesso sostenuti o forti dai quadranti settentrionali”