DALL'ABRUZZO A SAN FRANCESCO D'ASSISI PER ALIMENTARE LA LAMPADA VOTIVA

La regione Abruzzo è stata scelta per offrire l’olio che alimenterà la lampada votiva sulla tomba di San Francesco d’Assisi nel 2025. Lo ha annunciato in una nota la Conferenza episcopale abruzzese-molisana.

Si tratta di “un onore e un impegno che coinvolgerà l’intera comunità regionale, unendo le istituzioni civili e religiose in un unico grande abbraccio verso il Santo Patrono d’Italia”. Si legge nella nota della Conferenza episcopale abrezzese-molisana. L’evento, che si rinnova ogni anno con la partecipazione di una diversa regione italiana in occasione della festa del 4 ottobre, rappresenta un momento di grande partecipazione tra i fedeli e unità nazionale. L’Abruzzo, a ventuno anni di distanza dalla sua ultima partecipazione nel 2004, torna ad Assisi per rinnovare il proprio legame con la figura di San Francesco e i suoi valori di pace, fraternità e rispetto per il creato.