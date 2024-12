VIDEO / FRACASSA: “QUANDO RIAPRIRETE LE… CASE CHIUSE?”

Quando riaprirete le casa chiuse?

È questa la domanda retorica, volontariamente allusiva, con la quale il consigliere comunale Franco Fracassa recrima all'Amministrazione, in fase di bilancio, la disattenzione dedicata al sociale per favorire gli interessi dei privati.

"Nel 2023 è stato proclamato un bando per assegnare le case comunali ai cittadini più indigenti, ma ad oggi gli appartamenti sono in disuso."

E aggiunge, paradossalmente, che ne sarà bandito un altro quest'anno, mentre il precedente ancora è in attesa di essere smaltito.

"Quelle poche abitate sono piene di muffa, mettendo in pericolo la salute degli inquilini."

Eppure "s'investono" due milioni per riprendersi il Bonolis, senza fatturazione.

Un'ultima domanda, infine, sorge spontanea: il Comune di Teramo, gli interessi, di chi li fa?

Eugenia Di Giandomenico

GUARDA L'INTERVISTA