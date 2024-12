CARENZA DI PERSONALE NELLA QUESTURA DI TERAMO, AGGRESSIONI E RISSE TRA IMMIGRATI… CHE FARE?



La Segreteria Provinciale SAP Teramo manifesta la sua perplessità sul piano di

potenziamento ministeriale diramato in data 13 dicembre 2024, in cui è stata divulgata

la distribuzione del ruolo ordinario Agenti-Assistenti ed Ispettori (n. 3 Ispettori e 9

Agenti-Assistenti) previsto per gennaio 2025.

Con profondo disappunto è stato constatato che tali nuovi arrivi previsti non risultano,

assolutamente, sufficienti a compensare il numero di pensionamenti di personale

dell’anno in corso e nei precedenti; ricordiamo, infatti, che nell’anno 2023 furono 15 i

pensionamenti, nel 2024 sono stati ben 19 e nel 2025 se ne prevedono circa 11 ed a tutto

questo, aggiungiamo i trasferimenti del personale che nel prossimo anno rientrerà nelle

proprie sedi di origine.

Questa O.S. raccoglie il grido d’allarme dei colleghi, soprattutto, di coloro impiegato

nel controllo del territorio (Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico) che giornalmente

in strada, si trova a fronteggiare un fenomeno che mai si era verificato in città ed in

provincia, nel nostro territorio teramano.

Sono sempre maggiori, infatti, i casi di rissa ed aggressioni da parte di gruppi

d’immigrati che sconvolgono la tranquillità del nostro territorio.

Possiamo ricordare, per citarne alcuni, la rissa di piazza Garibaldi a Teramo agli inizi di

agosto 2024, quella di piazza Martiri, sempre a Teramo, a fine agosto e la maxi rissa

avvenuta in piazza Roma a Giulianova (TE), nei presi della stazione ferroviaria, agli

inizi di settembre, ed a questi casi più eclatanti, si aggiungono altri episodi che

giornalmente vengono denunciati dalla cittadinanza, anche a mezzo dei social network,

oltre che dai colleghi in servizio sulle nostre strade; fatti dimostrati anche dai dati relativi

agli interventi del personale dell’UPGSP della Questura di Teramo, della Polfer ed altri

uffici della provincia; inoltre, a questo fenomeno si aggiungono i casi di continui furti

che periodicamente si verificano in città e provincia.

La Segreteria Provinciale giornalmente si interfaccia con il Sig. Questore della Provincia

di Teramo Dott. Carmine Soriente, con cui ha da sempre condiviso le perplessità sui

numeri esigui di personale.

Ci rendiamo conto, però, che la “coperta è corta” e che se il personale è poco, accade

che per compensare criticità in alcuni uffici se ne vengono a creano in altri; infatti, negli

ultimi anni si sono susseguiti tutta una serie di “emergenze” che hanno richiesto il

rinforzo di alcuni uffici, come quello Passaporti, Posti di Polizia presso gli Ospedali,

Immigrazione e naturalmente se il personale disponibile viene collocato in questi settori,

come richiesto da disposizioni Ministeriali, necessariamente per le nostre strade ci sarà

meno personale a fare prevenzione e ad intervenire per i fenomeni sopracitati.

Oltre a questa importante problematica il SAP Teramo denuncia da anni, ormai, la

costante escalation di criminalità che si sta sviluppando lungo la costa teramana,

soprattutto, nel territorio di Martinsinsicuro (TE); le importanti operazioni ed indagini

che negli anni scorsi hanno coinvolto la Squadra Mobile di Teramo, anche con

importanti sequestri di sostanze stupefacenti (ricordiamo il maxi sequestro del 2023 con

200 kg di cocaina) e le operazioni contro lo sfruttamento della prostituzione e

dell’immigrazione clandestina, in quelle aree, sono segnali di una necessario

rafforzamento delle forze di polizia in quelle aree.

Da anni questa O.S. promuove l’apertura di un posto di Polizia o Commissariato nel

comune di Martinsicuro, incontrando anche il parere favorevole del Sindaco Dott.

Massimo Vagnoni, che da anni si unisce a questa importante “battaglia”

dell’insediamento di un ufficio di polizia che possa rafforzare l’operato dell’Arma in

quel territorio; tutto questo, anche in considerazione del fatto che nel 2023 è ha andata

a buon fine una misura di prevenzione patrimoniale, dove è stato confiscato un bene

(opificio dello spaccio) che oggi potrebbe essere trasformato in un presidio di legalità.

In conclusione, auspichiamo che le nostre denunce non siano vano e che le grida d’aiuto

dei colleghi non rimangano senza risposta.

La Segreteria Provinciale S.A.P