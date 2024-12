FOTO-VIDEO/ ABBANDONO DEGLI IMPIANTI DEI PRATI DI TIVO E PRATO SELVA, DUE ESPOSTI PER DANNO ERARIALE CONTRO LA MARCO FINORI SRL E LA PROVINCIA

Dannoerariale per la mancatavigilanzasullagestione e custodiadegliimpiantisciistici di Prati di Tivo: è quantodenuncia la guidaalpina Pasquale Iannetti, assistita dall'avv. Vincenzo Di Nannaconilquale ha tenuto unaconferenzastampaquesta mattina per illustrareilcontenutodell'esposto.

"Possiamopurtroppoparlare di distruzione, perché la mancanza di manutenzione e di ogniaccorgimentovolto a conservaregliimpiantisciisticibenpuòavernecompromesso, in manieradefinitiva, l'utilizzabilità, trasformando la stazione di Pratidi Tivo in unastazionefantasma", ha spiegato Di Nanna. "L'elencodeidannigeneratidall'incuriavadalladistruzione di unmontacarichi a quella di unastaccionata, passando per l'abbandono di trecostosibattipista, due motoslitte, l'impianto di innevamentoartificiale, setteproduttori di neveartificiale e tutte le seggiole delle seggiovie, oltreallostato di desolazione in cuisi troval'impiantoCaseXsituato a ridossodell’edicolavotiva della Madonninasull’Arapietra. A seguito di questo la Provincia è intervenutaconuncospicuocontributo di ben 130.000 euro, fattoche di per séconsente di ipotizzareunaresponsabilità per dannoerariale", ha sottolineatoillegale.

Unbilanciocui si somma la distruzionedeitreO'bellX, già al centro di lunghepolemiche, non imputabileall'attualegestore, la Marco FinoriS.r.l., perchéprecedente alla suacustodia e dunque "la suaresponsabilitàpuòesserevalutata solo a partiredal 17 gennaio 2019 sino ad oggi", come ha precisato Di Nanna. "Nel 2019 ha inizio la gestione in virtù di uncontrattostipulatocon la G.S.T. il 17 gennaiomentre, a partiredal 27 febbraio 2024, ha assuntol'Ufficio di custodeconl'incarico di gestiree amministrare i suddettibeni. Non visonodubbi sul fattocheilgestore, in virtù del contrattostipulato, avrebbedovutocurarecondiligenza la manutenzionedegliimpianti e preservarli da ognipossibilefonte di danno".

Ma se ildenunciante non ha dubbisullaresponsabilità della FinoriS.r.l., d'altrocantonon si fermaqui e domanda: "Quiscustodietipsoscustodes?", ovvero: "chiavrebbedovutovigilare sul custode? La domandaapparepersinoretorica e la risposta è semplice: la società Gran SassoTeramano in liquidazione e tutti gliEntipubbliciproprietari, i qualisembraabbianoomesso di vigilare in manieraadeguata per tutelareilpatrimonio di cuisonotitolaripro quota, tantoche non risultasianostateintrapreseazionilegali per richiedere alla societàFinoriunrisarcimentodeidanni o per querelarel'amministratore e legale rappresentante Marco Finori",ha spiegato Di Nanna.

"E' chiaroedincontestabileche a partiredal 1 maggio 2020, quandoIannettiinviavaa tutti i soggettiinteressatiunamissiva in cuirichiedevauninterventodecisoaffinchéfosseroadottate le misureprevistedalregolamento regionale in seguito alle negligenzenellacustodia e manutenzionedeibeni e delle attrezzature in concessione, i destinatari non potevano non essere a conoscenzadeidanniderivati da talenegligenza. Dannicheora, dopoaltriquattroanni di colpevoleinerzia, hannoraggiunto le dimensioni di undisastroerariale", ha concluso Di Nanna.