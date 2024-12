DONATI 1300 EURO ALL’AIRC, GRAZIE ALL’APERICENA PER LA RICERCA ORGANIZZATA DAL COMUNE DI TORTORETO E DALL’ASSOCIAZIONE INSIEME

Ai tanti partecipanti, si è unita una delegazione AIRC guidata dalla Presidente del Comitato Regionale Abruzzo e Molise Maria Francesca De Cecco, unitamente alla Coordinatrice Regionale Anna Salvioni ed alla Responsabile Provinciale Titti Fasulo, che ha particolarmente elogiato l’attività del Comune di Tortoreto e della referente di zona Prof.ssa Maria Sara Villani.





Soddisfatta l’Amministrazione Comunale del Sindaco Piccioni, che contribuisce con la copertura dei costi della serata, rappresentata dall’Assessore alla Cultura Giorgio Ripani. Siamo onorati di contribuire, grazie alla collaborazione dell’Associazione Insieme ed alla partecipazione di tanti concittadini ed amici, alla importantissima causa dell’AIRC – ha dichiarato l’Assessore Ripani – Alla fondazione, a tutti i ricercatori ed i professionisti, vogliamo significare il nostro pieno sostegno e la massima ammirazione per l’importante lavoro che stanno svolgendo a beneficio di tutti noi. Con il nostro piccolo contributo ci sentiamo partecipi dell’importantissima sfida che stanno conducendo.L’Associazione INSIEME odv ringrazia sentitamente l’Amministrazione Comunale per aver condiviso e finanziato in parte la nostra iniziativa. Ringrazia inoltre tutti i partecipanti, soci e non, che hanno contribuito alla riuscita della serata AIRC.Obiettivo della nostra associazione è quello di diffondere l’amore per la cultura e la solidarietà. Quale migliore occasione per concretizzare i nostri ideali della possibilità di contribuire, nel nostro piccolo, allaricerca AIRC. Nessuno può dissociarsi da questa realtà ed i ricercatori dedicano tutte le loro energie per combattere e debellare il male che incute molto timore. Auguriamo dunque lunga vita all’AIRC e continueremo a sostenerla - ha concluso la Presidente Eleonora Cruciani.