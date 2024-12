VIDEO / COZZI: “L’IPOGEO È UN’OPERA A METÀ”

Il rinnovato aspetto di Piazza Garibaldi sarebbe il plastico perfetto dell'amministrazione D'Alberto, stando a quanto afferma il consigliere Mario Cozzi.

Non è trascorsa neanche una settimana dall'inaugurazione dell'Ipogeo che, dopo mesi infiniti di cantiere, ha finalmente riconsegnato alla città la circolazione in uno dei suoi snodi principali. Almeno in superficie. Solo in superficie.

È sotto il manto stradale, infatti, che i lavori non permettono alla nuova luce di entrare ancora nella sala ipogea, nei pressi della quale peraltro continuano le infiltrazioni che la recente ristrutturazione avrebbe dovuto sanare.

"Un'opera a metà" commenta Cozzi "che rispecchia esattamente il canone amministrativo: tutta apparenza, poca sostanza."

Eugenia Di Giandomenico