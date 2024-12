DELFICO / LA CASSAZIONE RIGETTA IL RICORSO: NIENTE DISSEQUESTRO

Rigettato il ricorso della Provincia per il dissequestro del Delfico. La Corte di Cassazione ha detto no. La notizia della decisione della Suprema Corte era attesa in giornata, ma solo pochissimi minuti fa è stata comunicata alla Provincia. Una decisione che mortifica le aspettative di quanti speravano che i ragazzi straffati dal sequestro della Procura potessero rientrare, ma così non sarà.

“ La priorità a questo punto, nelle more di valutare l’intero dispositivo – commenta a caldo il presidente della Provincia, Camillo D’Angelo – diventa la rapida esecuzione dei lavori già in programma con la progettazione in corso dei finanziamenti pronti. Come abbiamo promesso a studenti, famiglie mondo della scuola, tutti questi passi verso la riconquista di una scuola sicura, si faranno insieme”.