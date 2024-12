MILLIONDAY, VINTO UN MILIONE DI EURO A CELLINO ATTANASIO

La fortuna al MillionDay sorride all’Abruzzo. Il concorso di ieri, 19 dicembre, ha regalato una vincita da 1.000.000 euro con l’estrazione delle 13 del MillionDay. A festeggiare è stato un giocatore di Cellino Attanasio. La combinazione dei numeri vincenti è stata la seguente: 3, 9, 13, 32, 53.

La vincita è stata realizzata grazie ad un sistema ridotto. Sono 44 le vincite milionarie dall’inizio dell’anno e 317 dal lancio del MillionDay. Dal giorno del lancio, le vincite del MillionDay ammontano a oltre 883 milioni di euro, con 100.906 vincite da 1.000 euro.

Anonimo è il vincitore ma anonima è voluta restare anche la ricevitoria, una delle tre presenti sul territorio comunale di Cellino, che non ha dato l'autorizzazione a diffondere il proprio nome. Un velo di mistero e tanta curiosità in paese dove in tanti ieri non sapevano ancora della vincita, forse perché non festeggiata dalla tabaccheria dove è stata centrata, come si è soliti fare in queste occasioni. Il fortunato ha vinto un milione con una giocata da un euro.

Ieri sera, poi, nel Bar dei Pini di Piano della Lenta a Teramo sono stati vinti 10mila euro al Superenalotto. Vincita che si aggiunge alle ultime registrate in provincia di Teramo quando a dicembre sono stati vinti oltre 32mila euro al Superenalotto nella tabaccheria Furia di Montorio; a settembre 500mila euro con il Gratta e vinci nel bar Juventus di Cologna Spiaggia; ad agosto 51.070 euro al 10 e Lotto nel bar centrale di Val Vomano; a luglio 200mila euro al Gratta e vinci nella ricevitoria Ferretti di Pineto. Singolare è stata la vincita a fine novembre a Giulianova di 300mila euro al Gratta e Vinci: il fortunato, un pescatore, lo ha detto a tutti facendosi scattare una foto con gli amici e la titolare del bar/ ricevitoria.