PER NATALE IN ABRUZZO E' PREVISTA LA NEVE, DA DOMANI I PRIMI FIOCCHI OLTRE I 700 METRI

Il contesto di quest'anno è molto diverso dagli ultimi 20 anni. quando il giorno dl Natale e tutte le festività sono stati sotto l'insegna del sole e del clima praticamente mite. Quest'anno invece. la dama bianca, come appare dai modelli matematici delle ultime emissioni da qualche giorno a questa parte, sembra vorrà venirci a trovare in concomitanza delle festività natalizie assicurando anche la stagione sciistica agli appassionati della montagna. Lo dice il meterologo abruzzese, sempre puntuale, Thomas Di Flore.

"Oggi, le condizioni meteo saranno in miglioramento dopo il passaggio instabile di ieri ma già nella giornata di domani. avremo un aumento delle temperature nei valori massimi con i venti che si disporranno da ovest. Un chiaro segnale di un nuovo guasto delle condizioni del tempo. Infatti. già durante la notte un'importante perturbazione si prepara ad interessare tutto l'Abruzzo e lunedì mattina ci sveglieremo con i primi fiocchi presenti quasi ovunque con delle nevicate dapprima oltre i 700 metri e poi in calo praticamente su tutto il territorio regionale. Nevicate più copiose sull'area della Maiella. I fenomeni non tralasceranno le aree di C.ampotosto, versante nord del Gran Sasso e quindi anche la collina teramana. Ed eccoci quindi al 25 dicembre in cui la situazione sembra finalmente tipica del bianco Natale, con precipitazioni a carattere moderato oltre i 200 metri. Infine un accenno anche per il giorno di Santo Stefano con possibilità dei fenomeni, deboli al mattino, a carattere nevoso, specie sulle aree centro orientali".

PER TUTTI I DETTAGLI CLICCATE QUI