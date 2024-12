UN NATALE DI MUSICA NELLE FRAZIONI CON IL CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI FORCELLA

Dalle note di Concerto d’Amore del Maestro Jacob De Haan a quelle di Adeste Fideles. Un repertorio vario ed articolato quello dei tre concerti di Natale dell’Associazione Culturale Musicale “Concerto bandistico Città di Forcella”, che si esibirà il 22 dicembre a Caprafico, il 28 dicembre a Villa Vomano e il 4 gennaio a Forcella.

L’iniziativa, proposta dalla stessa Associazione Culturale Musicale e che vede il sostegno, il patrocinio e il contributo del Comune di Teramo, insieme ad altri enti, vedrà la la banda esibirsi nelle chiese delle tre frazioni, con un programma speculare per tutti e tre i concerti e articolato in due tempi, in cui verranno eseguite: Classical Fantasy; Concerto d’Amore di Jacob De Haan; Moment for Morricone di Ennio Morricone; La Vita è bella di Nicola Piovani; Nessun dorma, tratta dalla Turandot di Giacomo Puccini; La Bella e La Bestia, tratto dal celebre film di Walt Disney; Afrodite, marcia sinfonica di Gino Bello; Caserta, marcia sinfonica di Francesco Marchesiello.

All’interno di ciascun tempo, inoltre, verrà eseguita una canzone natalizia classica (Adeste Fideles e Gloria) con l’accompagnamento del canto del coro di Forcella e ci sarà anche un intermezzo in cui verrà eseguita la celebre Jingle Bells.

“Il corpo bandistico di Forcella rappresenta una realtà storica del nostro territorio, le cui origini risalgono alla prima decade dell’Ottocento e ancora oggi il nome della frazione viene associato a quello della Banda, che rappresenta l’unico complesso bandistico del Comune di Teramo – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – proprio in virtù della sua storia e del suo sapersi costantemente rinnovare, tanto che ancora oggi conta tra le sue fila numerosi ragazzi, è nostra intenzione continuare a sostenerla e caratterizzarla sempre più come la Banda della Città di Teramo, nella convinzione che la valorizzazione di questa realtà si inserisca a pieno titolo nel percorso di crescita culturale e sociale del nostro territorio, che stiamo portando avanti anche attraverso la promozione delle nostre eccellenze nella consapevolezza di come la Cultura, in tutte le sue forme e nel suo legame con le radici del territorio, rappresenti non solo un volano per lo sviluppo socio-economico di una comunità ma anche un importante fattore di coesione sociale”.