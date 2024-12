FOTO/ SI RINNOVA OGGI LA TRADIZIONE DEL PRANZO DEL NATALE SOLIDALE COL ROTARY TERAMO EST

È tutto pronto al Ristorante Acquamarina di San Nicolò a Tordino per il “Natale Solidale con il Rotary”, tradizionale pranzo offerta dal club Teramo Est, in nome della solidarietà. "L'Albero di Natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti della difficoltà della vita. Gli addobbi di Natale sei tu quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita." dice Papa Francesco, e con questa ispirazione il Presidente Camillo Arcieri ha voluto rinnovare l’emozionante momento di condivisione.I regali per i ragazzi sono stati offerti da Davide Lisciani, Lisciani Giochi