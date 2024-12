VIDEO/ TENTA DI RUBARE ALCOLICI AL GRANDE ITALIA MA GLI CADE LA BOTTIGLIA

Non c'è pace in città. Per nessuno. Per i nostri giovani e per chi ci lavora. Bisogna guardarsi intorno, bisogna gardarsi alle spalle.Tra risse che "allietano" diversi angoli del centro di Teramo, invaso da stranieri violenti, c'è chi, in questo caso, magrebini, molto presenti in città non disdegnano i furti, di alcolici in questo caso. E' accaduto ieri pmeriggio al Grande Italia, il giovane con il volto coperto da un cappuccio stava rubando bottiglie di alcolici quando gli addetti del bar si sono accorti del tentato furto mancato per un soffio e lo hanno scoperto. Al ladro, maldestro, è caduta una bottiglia che stava cercando di rubare.