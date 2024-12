APRONO LA CASSAFORTE DALL'EX PRESIDENTE DELLA SANTEGIDIESE E PORTANO VIA OROLOGI E CONTANTI

Furto da 70 mila euro a casa di un noto imprenditore santegidiese 60enne Claudio Silvestri, residente nella frazione di Paolantonio. Qui alcuni soggetti hanno forzato le finestre penetrando all'interno della casa. I ladri hanno poi aperto la cassaforte del noto titolare di un'autodemolizione ed ex presidente della Santegidiese rubando una collezione di orologi (tra cui un Rolex) per un valore di circa 40.000 euro e oltre 30.000 euro in contanti, soldi incassati nei giorni scorsi. Nel pomeriggio di venerdì, quando si è verificato il furto, mentre l'imprenditore si trovava a Teramo. Al ritorno si è trovato di fronte una scena agghiacciante con la cassaforte aperta e non ha potuto fare altro che denunciare il furto nella caserma dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del colpo.