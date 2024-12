VIDEO-FOTO/ SCIOPERO DEI LAVORATORI DI CISALFA, A RISCHIO 300 POSTI PER ALTRI DIPENDENTI DEL CENTRO COMMERCIALE GRAN SASSO

Oggi presidio fuori al centro commerciale contro la folle scelta di Cisalfa di licenziare lavoratrici e lavoratori. Dal 22 al 31 dicembre sciopero per essere al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici di Cisalfa Teramo. Da febbraio 2025 infatti il negozio sito nel centro commerciale Gran Sasso chiuderà definitivamente i battenti. Una decisione improvvisa, giunta senza alcuna avvisaglia di crisi, che lascerà senza lavoro 10 dipendenti.

Unica proposta un dislocamento in altre regioni: una soluzione inaccettabile e priva di buon senso. Eppure i fatturati di Cisalfa godono di ottima salute, grazie ai sacrifici delle lavoratrici e lavoratori che portano avanti da anni il negozio garantendo fatturato per l'azienda, ma Cisalfa decide di speculare sulla pelle di queste persone.

Per questo abbiamo scelto di dare un segnale forte, proprio in pieno periodo natalizio. Un lungo sciopero e, contestualmente, l’apertura di un tavolo istituzionale che coinvolgerà i vertici politici del territorio e la dirigenza del Centro Commerciale Gran Sasso di Teramo. Vogliamo sensibilizzare le istituzioni per fare in modo che gli oltre 300 dipendenti del Centro Commerciale non rischino più di pagare questi assurdi provvedimenti sulla propria pelle.

Cisalfa: lo sport di giocare sulla pelle dei lavoratori!

No ai licenziamenti!

Vincenzo Quaranta

Segretario generale

Filcams Cgil Teramo