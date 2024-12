ATRI/ RURABILANDIA ASD RICEVE LA TARGA DAL COMUNE IN VISTA DEL PROSSIMO CAMPIONATO DI CALCIO

Nella giornata di sabato 21 dicembre 2024 nel Palazzo Ducale di Atri si è tenuta la cerimonia di consegna di una targa celebrativa alla squadra Rurabilandia APS ASD da parte del Sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti e dell'Assessora allo Sport Federica Rompicapo. La squadra composta dagli straordinari ragazzi che sono al centro del progetto della Fattoria Didattica Rurabilandia parteciperà al prossimo campionato di calcio promosso dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC.

“I ragazzi di Rurabilandia - dichiara il Sindaco Ferretti - sono un orgoglio di questa città ed è bellissimo averli potuti ospitare e premiarli nel Palazzo Ducale per il loro impegno nello sport che quando è inclusivo, come in questo caso, rappresenta lo strumento più forte per vincere qualsiasi tipo di discriminazione".

"È stata una grande emozione - commenta l'Assessora Rompicapo - aver potuto premiare i ragazzi di Rurabilandia per la loro attività sportiva sia perché questo è un progetto che ho voluto realizzare fortemente tre anni fa quando ero membro del Consiglio di Amministrazione della Asp 2 sia perché questi ragazzi rappresentano per tutti noi un esempio quotidiano che ci dimostra che tutte le difficoltà possono essere superate trasformandosi in opportunità soprattutto quando abbiamo di fronte una squadra speciale che, come recita la targa consegnata nella quale è riportata una frase di Frida Khalo, ha avuto la grande forza di aver fatto vedere a tutti noi orizzonti dove altri disegnano confini".

Al termine dell’incontro in Municipio negli spazi della fattoria sociale Rurabilandia è stato presentato il progetto di gemellaggio tra il Pineto Calcio e la Rurabilandia APS ASD, alla presenza del presidente Silvio Brocco e di tante autorità come: il sindaco di Atri Ferretti e l’assessora Rompicapo; l’assessora allo sport del Comune di Pineto, Camilla Scianitti; il Sindaco di Silvi Andrea Scordella, l’assessora allo Sport di Silvi Beta Costantini e il sindaco di Montefino Luigi Giammarino e il comandante della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi, Vincenzo Scarpone.

“Siamo felici e orgogliosi del riconoscimento ottenuto dal Comune di Atri – dichiara la presidente della ASP 2 Giulia Palestini – e del percorso di gemellaggio avviato con il Pineto Calcio. Anche nello sport i nostri ragazzi stanno vivendo grandi emozioni e la partecipazione al campionato della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC sarà un’altra occasione di crescita per loro e di gioia per le loro famiglie. Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Atri, al Presidente Silvio Brocco e a tutti coloro che sempre ci dimostrano vicinanza e sostegno. A tutti l’augurio più sincero di buone feste”.