SCIVOLANO DAL BIVACCO BAFILE, IN DIFFICOLTA' DUE ESCURSIONISTI

Sono i due gli escursionisti che hanno richiesto aiuto ai Vigili del fuoco dopo aver raggiunto il Bivacco Bafile, situato a 2669m sul Corno Grande, ripartendo dal quale sono scivolati, a causa delle avverse condizioni meteo, finendo più a valle in una posizione per ora difficilissima da individuare, a causa della visibilità zero, che rende impossibile il volo degli elicotteri. anche i telefonini, con i quali avevano dato l’allarme, risultano al momento irraggiungibili. Le condizioni meteo intanto, come previsto, stanno ulteriormente peggiorando con neve e forti raffiche di vento. A rendere il tutto ancora più complicato l’avvicinarsi della notte.

I Vigli del fuoco stanno comunque facendo di tutto per cercare di individuarli e cercare di portarli in salvo.