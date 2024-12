I LETTORI CI SCRIVONO/ NOI RESIDENTI DEL CENTRO STORICO PRIGIONIERI DELL'APERITIVO DELLA VIGILIA, FILIPPONI IGNORA LA NOSTRA DENUNCIA

Vi scriviamo per portarvi a conoscenza che per il giorno 24 i locali Farmacia e Tappezzeria hanno pensato bene di bloccare tutta Via Vittorio Veneto per i propri interessi, impedendo a residenti di raggiungere le proprie abitazioni con la macchina, lo stesso dicasi per via Paladini e vie limitrofe. Il tutto con l’approvazione dell ‘assessore al Commercio a cui nulla importa dei residenti. Sarà impossibile anche transitare con l’autoambulanza, interrompendo di fatto un primario servizio pubblico. In qualità di residenti abbiamo inviato una pec nella giornata di giovedì affinché questo scempio non abbia luogo ma il potere economico è più forte di quello civile. Vi chiediamo pertanto se possibile di darci voce per evidenziare questo gravissimo torto che andremo a subire, senza parlare del rispetto della quiete pubblica e del fatto che le strade si trasformeranno in urinatoi a cielo aperto. A completamento della precedente email specifichiamo che da informazioni ufficiose, nella giornata di venerdì non era pervenuta in Comune alcuna documentazione per la richiesta di occupazione corredata anche di un piano acustico. La strategia è quella di chiederla in deroga ed in estrema urgenza per evitare il rispetto dei doverosi controlli.

Alleghiamo la piantina dell’evento sponsorizzato da Farmacia e Tappezzeria.

Confidando nel Vostro aiuto, vi porgiamo i più cortesi saluti e auguri di buone feste.

I residenti di via Vittorio Veneto