BLITZ ALLA CASA DELLO SPORT, ABUSIVI IN FUGA, UN RAGAZZO RICOVERATO

Blitz di Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e 118 alla Casa dello Sport, che di notte viene abusivamente utilizzata come riparo dai senza tetto. All’arrivo delle Forze dell’Ordine, verso le 15, solo un marocchino di 20 anni sarebbe stato accompagnato al Pronto Soccorso perché in preda ad una crisi nervosa in codice verde. Dunque nulla di particolare se non la presenza massiccia delle forze dell'ordine con a capo il Questore di Teramo, Carmine Soriente e i vigili del fuoco chiamati per aprire le porte. L'unica cosa che emerge è la facilità con la quale si riesce ad entrare in una struttura del tutto fatiscente. Insomma una non notizia...solo tanta presenza di operatori, qualche giornalista chiamato dai soliti "amici" e nulla più...a testimoniare cosa?