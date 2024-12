SOCCORSI IN ATTO PER RECUPERARE DUE ESCURSIONISTI SUL GRAN SASSO

Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza stanno recuperando due persone scivolate mentre scendevano dalla

Direttissima del Corno Grande sul Gran Sasso. Le operazioni sono in corso con circa 20 tecnici impegnati a piedi perchè a causa delle condizioni meteo l'elisoccorso non può decollare. A quanto si è appreso l'equipaggiamento dei due - che nello scivolare hanno perso contatto visivo ma si sentono con la voce

- è adeguato alle proibitive condizioni meteo e sono in buone condizioni, anche se persiste il rischio di ipotermia soprattutto per uno dei due escursionisti.