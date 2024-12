DUE ESCURSIONISTI SCIVOLANO SUL GRAN SASSO, RICERCHE SOSPESE PER AVVERSE CONDIZIONI METEO

Situazione critica per due escursionisti di Rimini, entrambi tra i 40 e i 50 anni, che sono scivolati sul versante aquilano del Gran Sasso verso le 15 di oggi. Uno dei due è ferito. Meno chiare le condizioni dell’altro escursionista. Da ore sono mobilitati i vigili del fuoco, 118, il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e anche il soccorso alpino della Guardia di Finanza. I due Sono stati individuati ma il buio e le condizioni meteo non permettono di raggiungerli tramite elicottero di soccorso. Sempre a causa delle avverse condizioni meteo le ricerche sono state sospese. Riprenderanno domattina. I soccorritori, al momento, sono in contatto con i due.

I due escursionisti sono scivolati mentre stavano cercando di raggiungere la vetta del Corno Grande, situato a quota 2.914 metri: l'incidente è avvenuto nella zona sotto Monte Aquila (2.400 metri), all'interno della Valle dell'Inferno, dove ghiaccio e neve sono presenti in abbondanza.