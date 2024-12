VIDEO / NEVICA SULLA SPIAGGIA… SU TUTTA LA COSTA TERAMANA

Certo, non “attacca”, ma nevica fitto su tutta la costa teramana. Anche se le previsioni davano l’arrivo dei fiocchi per domani, e ad una quota di 250 / 300 metri, in questo momento nevica sulla spiaggia.

GUARDA IL VIDEO