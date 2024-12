BLACK OUT / MEZZA PROVINCIA AL BUIO PER QUASI UN’ORA, CONSIGLIERE COMUNALE RESTA BLOCCATO NELL’ASCENSORE DEL COMUNE

Quasi tutta la provincia al buio per circa un'ora. Problemi quasi ovunque, nelle aree interno. C’è ancora in qualche zona della Val Vibrata e sulla costa. Teramo soenta. Centro Commerciale senza luce, il gruppo elettrogeno non è partito, uffici in difficoltà, il consigliere Cozzi rimasto bloccato nell’ascensore del Comune in via Carducci, poi liberato. Forse un guasto alla centrale della Cona. Tutto è tornato normale alla 10.47